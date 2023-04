Prende fuoco il tetto della casa Attimi di paura in Viale Carducci

Fiamme e fumo dalla copertura del tetto: scatta l’allarme in viale Carducci. Incendio nella tarda mattinata di ieri, in un edificio a pochi passi dalla sede della Virtus Imola. A prendere fuoco la guaina del tetto di una casa, vicino all’incrocio con via Pambera, sul quale stavano - da quanto si apprende - lavorando alcuni operai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Imola, che in poco tempo hanno spento le fiamme. pare che nessuno fosse in casa quando è scoppiato l’incendio, e non si contano perciò feriti o intossicati. Qualche disagio al traffico durante le operazioni di spegnimento, mentre sono in fase di valutazione le condizioni dell’edificio.