Presentazione del Catalogo Monografico della Mostra 'In Persona Christi' con Filippo Sorcinelli

A chiusura della mostra ‘In Persona Christi - Benedetto XVI e Francesco nei paramenti di Filippo Sorcinelli’, inaugurata lo scorso aprile nelle sale del museo diocesano, il giardino storico ospiterà mercoledì 5 luglio alle 21 la presentazione del catalogo monografico dell’esposizione con le vesti sacre progettate dall’Atelier Lavs sotto la guida di Sorcinelli.

Il laboratorio, fondato a Mondolfo e sviluppato a Santarcangelo di Romagna, in quasi venticinque anni di attività si è distinto in Italia e nel mondo nell’eccellente cura del delicato settore dell’arte sacra a servizio della liturgia, uno dei principali fondamenti della catechesi del cristiano. Nelle sale del museo sono incastonati numerosi manufatti interamente ricamati a mano facenti parte dell’archivio dell’atelier Lavs e dell’archivio personale dello stesso Sorcinelli.

La mostra, nata dalla sinergia tra Sorcinelli e il museo diocesano di Imola, si focalizza sulle figure degli ultimi due pontefici: Benedetto XVI e Francesco. Tra i paramenti liturgici esposti, di particolare interesse sono quelli appartenuti e indossati da papa Benedetto XVI in San Pietro e in alcuni viaggi apostolici, come la mitra gemmata per la papale visita a Genova e la stola pastorale di Assisi.

Le opere in mostra, fra cui casule, mitre, piviali, pianete e calici, sono circa cinquanta e dialogano direttamente con le oltre duemila opere d’arte custodite nelle sale del museo, dialogo ulteriormente sottolineato dai testi e dalle foto contenuti nel volume in corso di stampa. Al termine della presentazione di mercoledì 5 luglio, seguirà un brindisi con l’artista.