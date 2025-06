Presidi e tecnologia. Obiettivo sicurezza

La sicurezza del Parco delle Acque Minerali è materia complessa, soprattutto in questi ultimi ann questi anni. Ha fatto poi scalpore, recentemente, l’episodio della ragazza soccorsa su cui resta ancora da fare luce. Secondo alcuni imolesi sarebbe però "solo la punta dell’iceberg di tanti avvenimenti mai riportati in una zona poco monitorata e piena di punti ciechi". C’è chi sostiene che la soluzione sarebbe evitare completamente il parco nelle ore buie. Altri punterebbero a dei cambiamenti strategici prima di valutarne la chiusura notturna.

Per aumentare la sicurezza delle Acque Minerali, si valuta come prima opzione di installare telecamere nei punti più critici. Questo, sempre secondo i cittadini "potrebbe condurre i malintenzionati a riflettere prima di agire e, nel caso questo non succedesse, facilitarne il riconoscimento e persecuzione".

Sarebbe tuttavia molto difficile coprire tutto il vasto perimetro, per questo, secondo l’opinione dei lettori, alle telecamere andrebbero integrate altre due soluzioni. Una maggiore illuminazione e la presenza di ronde notturne renderebbe meno pericoloso il rientro a casa di giovani che frequentano la discoteca. Secondo alcuni, potrebbe essere utile anche organizzare degli incontri di sensibilizzazione nelle scuole su fatti realmente accaduti ed educazione sentimentale.

Interviste a cura di Aleksandra Arandelovic