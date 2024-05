Presidio al consultorio: "Difendiamo la legge 194"

"Se attaccano il diritto all’aborto, attiviamo una ‘legittima difesa’". È con questo slogan che "una rete di donne, uomini e associazioni imolesi", denominata appunto ‘Legittima difesa 194’ (dal numero della legge del 1978 sull’interruzione di gravidanza) organizza un presidio "a difesa del servizio pubblico e laico del consultorio familiare contro i tentativi dell’estrema destra e del Governo". L’appuntamento è venerdì alle 18, nel giorno in cui un referendum popolare proposto dal Movimento per la vita confermò proprio la legge 194/78, davanti alla sede del consultorio cittadino (ospedale vecchio - via Amendola, 8). All’iniziativa, sostenuta dalla commissione Pari opportunità del Comune, aderiscono Udi Imola e Massa Lombarda; Trama di Terre; PerLeDonne; Collettivo ‘Donna, Vita e Libertà’; coordinamento donne Cgil e Spi-Cgil, Conferenza permanente delle Donne democratiche di Imola, associazione Station to Station 2 agosto, centro giovani ‘Flood’ Mordano, Cgil Imola, Comitato Pace e Diritti. "In uno Stato laico è inammissibile che si preveda l’inserimento nei servizi pubblici di organizzazioni confessionali integraliste antiabortiste le cui competenze qualificate sono tutte da verificare e che facendo leva sulla colpa più che sulla responsabilità adottano metodi violenti come l’obbligo di ascoltare il battito del feto – affermano da Legittima difesa –. Metodi che considerano le donne incapaci di assumersi responsabilità e di decidere della propria vita, dunque di non essere pieni soggetti di diritto. La pretesa di decidere per le donne monopolizzando la parola umana e vitale per eccellenza, ‘vita’ come se se ne fosse i titolari per investimento esclusivo, dimostra tutta la violenza della cultura patriarcale che d’altra parte scarica sulle donne stesse la gran parte del lavoro di cura in famiglia e dei compiti genitoriali".

E ancora: "Non staremo a guardare in silenzio lo smantellamento dei nostri diritti. Siamo una rete di donne e di associazioni del circondario imolese che intendono attivare la Legittima difesa contro questi attacchi! Occorre investire risorse nei consultori pubblici la cui diffusione oggi in Italia non corrisponde ai parametri di legge e garantirne il funzionamento qualificato. A Imola esiste ed è dotato di professionalità qualificate; opera in quattro comuni. Vanno integrate le unità di personale mancanti non ammesse associazioni estranee con posizioni ideologiche e contrarie alla legge 194/78".