Presidio contro la violenza. Consiglieri in piazza: "Invito a tutta la città"

"Tutti i giorni andrebbe celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne". È sull’onda di questa dichiarazione del sindaco Fausto Tinti che il comune di Castel San Pietro ha deciso di organizzare oggi prima del consiglio comunale un evento speciale, una discesa in piazza contro la violenza sulle donne. Il momento di ricordo delle vittime e di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza si terrà alle 19.30, prima dell’inizio della seduta consiliare prevista alle 20. La proposta di organizzare questa manifestazione ha visto la convergenza di tutti i gruppi consigliari ed è stata accolta all’unanimità in sede di capigruppo. Per annunciare l’evento sono state giù state collocate nel cuore di piazza XX Settembre tre panchine simboliche verniciate di rosso, realizzate utilizzando dei pallet in legno. "Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dovrebbe essere celebrata tutti i giorni – ha spiegato il primo cittadino, chiamando a raccolta l’intera città -. È per questo motivo che abbiamo collocato tre panchine rosse in piazza XX Settembre e che rivolgo un invito alla cittadinanza e a tutte le forze politiche di Castel San Pietro Terme ad unirsi a noi quando stasera alle 19.30, subito prima del consiglio comunale delle 20, faremo un presidio per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le altre vittime di femminicidio. Saremo lì e faremo rumore, tutti insieme, donne e uomini. Portate campanelli, chiavi, tutto quanto possa aiutare a far sentire con forza la nostra voce. Non spegniamo la luce, non facciamo che la prossima volta che si parli di cultura del rispetto sia l’8 marzo. Noi vogliamo dire basta sempre, ogni giorno".

Sempre su questo tema, poi, è arrivata nei giorni scorsi un’altra bella notizia. La Coop Reno, che è presente nel territorio comunale con un supermercato a Osteria Grande, ha inviato una lettera al sindaco Tinti, annunciando di voler donare una panchina rossa per dire no alla violenza contro le donne. La panchina verrà consegnata intorno a metà dicembre, e verrà collocata proprio nella popolosa frazione. La seduta di Osteria Grande andrà ad aggiungersi ad altre due panchine rosse presenti nel territorio comunale, una nel capoluogo, all’interno del boschetto Din-amico, e una proprio ad Osteria Grande, in viale Broccoli nei pressi del Centro Civico.

Claudio Bolognesi