Presidio pacifista in piazza Matteotti

"Un anno di guerra, morte e distruzione non deve e non può passare sotto silenzio. Per questo motivo Europe for Peace invita a mobilitarsi nelle città italiane ed europee a un anno dall’invasione dell’Ucraina per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti". Un appello a cui aderisce il Comitato Pace e Diritti del circondario che invita tutti a partecipare al presidio pacifista di domani alle 18.30 in piazza Matteotti, con fiaccole e bandiere per la pace a simboleggiare la richiesta e la speranza che il conflitto abbia fine al più presto. "Di fronte a un continuo allargamento della guerra, con impatti sempre più devastanti sulla popolazione, e un pericolo di escalation anche nucleare occorre manifestare solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo – sottolinea il Comitato – Sarà rilanciata la piattaforma della manifestazione nazionale dello scorso 5 novembre con cui si chiede all’Onu di convocare una Conferenza internazionale di pace e di mettere al bando tutte le armi nucleari"