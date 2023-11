Prestiti a condizioni vantaggiose

A seguito dei nuovi eventi meteorologici che hanno colpito nella notte e nella mattinata di oggi i territori già duramente e drammaticamente provati dall’alluvione della scorsa primavera, Banca di Imola, appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, si è immediatamente attivata per essere vicina alla popolazione, alle persone, alle imprese ed alle famiglie. Per dare una risposta immediata alla nuova emergenza, Banca di Imola ha attivato finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre attesteranno di avere subito danni dagli eventi meteo di queste ore. I finanziamenti potranno essere erogati per singolo beneficiario fino ad un massimo di 250.000 euro sotto forma di apertura di credito in conto corrente, finanziamento chirografario e finanziamento ipotecario.

Banca di Imola con questa tempestiva iniziativa intende dare un forte segnale di sostegno e vicinanza alle famiglie romagnole.