Prestiti agevolati per acquistare l’auto

La Cassa di Ravenna Spa, gruppo privato e indipendente del quale fa parte anche la Banca di Imola, ha stanziato un plafond per l’erogazione di prestiti personali senza alcun costo per sostenere le famiglie a basso reddito colpite dall’alluvione che hanno la necessità di sostituire o riparare l’autovettura. Gli interessi del prestito saranno infatti integralmente a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. L’importo massimo di tali prestiti è di 20mila euro e la durata massima di 60 mesi. "Anche attraverso questa tempestiva iniziativa la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna intendono dare un forte segnale di sostegno alle famiglie alluvionate", sottolineano le due realtà in una nota. Alla Cassa di Ravenna è aperto ormai da settimane il conto corrente IT38 S0627 0131 00CC 000030 8114 intestato a ‘La Cassa di Ravenna emergenza alluvione’. Qui tutti i dipendenti e clienti delle banche del gruppo potranno effettuare, come detto in totale esenzione di spese, le proprie donazioni. Gli importi verranno destinati in parti uguali alla Protezione civile dell’Emilia Romagna e alla Croce rossa italiana fortemente impegnate nella gestione dell’emergenza alluvionale. Insomma: un aiuto dal territorio per il territorio, per mettere più fondi a disposizione di quelle realtà in prima linea per fronteggiare gli effetti di un disastro senza precedenti.