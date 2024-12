Prevenzione dell’Herpes Zoster. L’Ausl promuove il vaccino

Sono partiti i primi 250 sms ai nati nel 1959 residenti nel circondario che devono ancora effettuare la vaccinazione contro l’Herpes Zoster, unico strumento di prevenzione e di riduzione della gravità dei sintomi del cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio.

Tutti i cittadini nati nel 1959 e aventi diritto alla vaccinazione gratuita stanno ricevendo un sms dall’Ausl con l’invito a prenotare la vaccinazione gratuita contro l’Herpes Zoster. In totale, i non vaccinati della coorte 1959 sono 1.400, dei quali 730 residenti a Imola.

La vaccinazione è inoltre offerta gratuitamente ai nati dal 1952 al 1958 e agli assistiti affetti da diabete mellito, patologie cardiovascolari, Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e a soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Queste fasce di popolazione possono prenotare la vaccinazione gratuita precisando di appartenere ad una delle categorie fragili indicate. La presenza di queste condizioni patologiche può infatti aumentare il rischio di infezione da herpes zoster o aggravarne il quadro sintomatologico.

La prenotazione si effettua tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cuptel 800.040.606, farmacie e Fascicolo sanitario elettronico personale e le vaccinazioni saranno eseguite nell’area vaccinale adulti del servizio di igiene pubblica, al primo piano dell’ospedale vecchio (viale Amendola, 8).

"L’Herpes Zoster, conosciuto anche come "fuoco di Sant’Antonio", è una patologia frequente e debilitante, dovuta alla riattivazione del virus della varicella – ricordano dall’Ausl –. Dopo la varicella, infatti il virus non viene eliminato ma rimane presente nel sistema nervoso. L’aumentare dell’età o particolari situazioni di stress o di malattia possono causare la riattivazione del virus che si manifesta con la comparsa, in una parte localizzata del corpo, di vescicole accompagnate da dolore, bruciore, prurito. Spesso vi è anche febbre, debolezza, malessere generale e mal di testa".

Come ricordano dall’Azienda sanitaria, dopo la fase acuta della malattia possono comparire complicanze, in alcuni casi anche gravi. "Lo strumento più efficace per proteggersi dall’Herpes zoster è la vaccinazione", sottolineano dall’Ausl.