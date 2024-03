Prevenzione, finiti i lavori sul Sillaro: "Investiti 10,7 milioni sul fiume"

Centomila metri cubi di terra rimossi dalle golene del Sillaro, per accrescere la capacità di espansione delle acque del fiume in caso di piena. Si è concluso, nella Bassa imolese, un importante intervento di somma urgenza finanziato dalla Regione con circa 670mila euro e curato dall’Ufficio territoriale di Bologna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

"Il cantiere aveva l’obiettivo di migliorare l’efficienza del torrente a valle dell’area colpita dall’alluvione di maggio - spiega Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile -. A poco più di otto mesi da quel tragico evento, sale così a sette il totale delle opere realizzate per la sicurezza dei territori bagnati dal Sillaro, con un investimento complessivo di 10, 7 milioni".

I lavori appena conclusi, riferiscono dalla Regione, hanno permesso di abbassare le golene nelle aree demaniali e risezionare il tratto di torrente. Parte del materiale prelevato è stato utilizzato per la sistemazione e il rafforzamento degli argini: 90mila metri cubi di terra sono serviti a ricostruire le difese del torrente Idice, in località La Motta di Budrio, dove tra l’altro è crollato l’omonimo ponte. Si è inoltre proceduto alla rimozione della vegetazione lungo il tratto interessato dai lavori e nel perimetro a valle. Tutte queste opere, nei mesi scorsi, sono state precedute dal ripristino degli argini danneggiati durante l’alluvione.

Già la scorsa estate, infatti, la Regione era intervenuta nella zona di Sesto Imolese per portare a termine due interventi di somma urgenza sul torrente Sillaro. In quella circostanza, erano state ripristinate in particolare tre rotture arginali rispettivamente di 20, 25 e 30 metri. Il costo complessivo di quegli interventi ammontava 400mila euro.

Per quanto riguarda invece gli interventi ancora da compiere, va ricordato che il commissario Francesco Paolo Figliuolo, ha stanziato nelle scorse settimane gli 8,5 milioni richiesti dal Comune per mettere al riparo una volta per tutte la zona che va dal ponte della Tosa a quello della ferrovia. Da Roma è arrivato inoltre il via libera a 400mila euro per la sistemazione della rottura dell’argine destro del torrente Sillaro e per il ripristino della funzionalità degli scoli Correcchio, Ladello e altri. Ma Figliuolo ha portato in Comune anche gli 1,3 milioni per mettere in sicurezza Zello e appunto San Prospero, che beneficerà di ulteriori 570mila euro per Ca’ Forni di Sopra, necessari al ripristino del terrapieno al fine di proteggere il nucleo abitato da ulteriori fenomeni di allagamento.