Prevenzione, l’impegno della Lilt. Ecografie gratuite alla tiroide

La delegazione imolese di Lilt Bologna (Lega italiana lotta contro i tumori) da vari anni propone lo screening senologico gratuito alle donne che non rientrino nella fascia d’età coinvolta dagli screening dell’Ausl, quindi a chi abbia meno di 44 anni o più di 75, e agli uomini di tutte le età.

Grazie alla grande partecipazione di pubblico all’annuale CorrImola, manifestazione che si è svolta all’autodromo Enzo e Dino Ferrari l’11 febbraio scorso, e quindi al ricavato della giornata alla quale hanno preso parte circa 800 persone, Lilt Imola ha potuto ampliare la proposta con l’ecografia tiroidea gratuita rivolta a donne e uomini di tutte le età.

Di una prima parte di ecografie tiroidee la scorsa primavera hanno beneficiato ben 151 cittadine e cittadini, e 15 persone sono inoltre state sottoposte all’ago aspirato, procedura diagnostica utilizzata per confermare o escludere la natura maligna di un nodulo. Altre 56 ecografie tiroidee (e due aghi aspirati) sono state effettuate lo scorso mese di ottobre, e 58 in novembre. Ha effettuato tutti gli screening il dottor Sandro Minzoni, che ha lavorato per 35 anni nel reparto di oncologia dell’ospedale di Imola occupandosi di prevenzione dei tumori.

Sono state quindi 265 in totale le persone che nel 2024 hanno potuto sottoporsi gratuitamente agli screening.

"Contiamo su un’ampia partecipazione di persone anche per la prossima edizione di CorrImola", è il messaggio della delegazione imolese di Lilt Bologna. L’appuntamento con la corsa/camminata non competitiva che darà a tutti la possibilità di percorrere i cinque chilometri del circuito cittadino è in programma nel mese di marzo del 2025.