Prevenzione truffe, serata con l’Arma

A Fontanelice, il prossimo martedì 4 febbraio alle ore 20 in municipio, nella la sala del consiglio comunale, è in programma una serata informativa sui temi della sicurezza, truffe e furti. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, e fornire informazioni utili per prestare attenzione e difendersi al cospetto della criticità. Nel corso dell’evento prenderanno parola diversi esperti e rappresentanti dell’Arma dei carabinieri come il capitano Domenico Lavigna, Comandante della Compagnia Carabinieri di Imola, e il luogotenente Leo Bucciacchio alla guida della stazione dell’Arma del paese della vallata del Santerno.

L’Arma dei carabinieri è da tempo fortemente impegnata nell’attività di informazione e prevenzione nei confronti dei cittadini su questi odiosi episodi.