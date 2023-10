Prezzo minimo per il miele: "La filiera va sostenuta"

Un chilo di miele a 5,20 euro. E’ questo il prezzo identificato da Apicoltura Piana da conferire agli apicoltori italiani, "soglia sotto la quale è impossibile riconoscere il loro prezioso lavoro". L’azienda castellana, leader in Italia e anche oltre i confini del Bel Paese, sottolinea in un lungo comunicato l’importanza di tutelare la filiera del miele, aspetto che parte proprio da una corretta remunerazione degli apicoltori.

"Sono loro i primi protagonisti di un comparto che rappresenta oggi un vero e proprio termometro della salute del settore agroalimentare e dell’ambiente", scrivono da Piana, che rimarca come questa inedita scelta che arriva in un momento critico per il settore sia stata fatta con lo scopo di "garantire il recupero dei costi di produzione", con l’assicurazione poi che questa prima azione sarà soggetta il prossimo anno ad una rivalutazione con l’obiettivo di "definire una soglia minima ancora più premiante, che sia in grado di generare i margini necessari da investire in processi sempre più qualitativi e sostenibili sotto il profilo della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità".

A circostanziare la decisione ufficializzata da Piana è l’amministratore delegato Massimo Mengoli. "La scelta di fissare la soglia minima di 5,20 euro al chilo per il miele millefiori, prezzo che si pone a un livello superiore a quello medio, è frutto anche della nostra lunga storia che da oltre 120 anni condividiamo con gli apicoltori – sottolinea –. Conosciamo bene e apprezziamo le fatiche e la passione che li muovono e crediamo fondamentale sostenerne tutti gli sforzi mettendoli nelle condizioni di operare con serenità e assicurandogli le risorse necessarie per investire".

L’auspicio, sottolinea Mengoli, "è che la nostra scelta possa aprire un confronto all’interno del settore che veda impegnate istituzioni, associazioni e operatori con l’obiettivo di trovare un percorso comune per valorizzare un comparto cruciale per tutto l’indotto agroalimentare".

La decisione di Piana mira, oltre che a consentire maggiori margini agli apicoltori, ad avvicinare al settore un numero crescente di giovani, assicurando un ricambio generazionale necessario per il futuro dell’attività apistica italiana.