Prima Castello, il caso "Il Consiglio ci nega il ricordo di Berlusconi" Il gruppo lascia l’Aula

"Siamo stati costretti ad abbandonare l’aula in seguito alla grave prevaricazione subita nella richiesta di esercizio di un basilare diritto democratico, quello di libera espressione e parola dei consiglieri comunali di minoranza". Così recita un comunicato stampa congiunto firmato in calce dai consiglieri comunali di Prima Castello (nella foto, da sinistra: Giovanni Bottiglieri, Luca Morini e Davide Mazzoni).

Motivo della dura presa di posizione un odg che il gruppo intendeva promuovere per ricordare la recente scomparsa di Silvio Berlusconi. "La nostra intenzione era quella di rivolgere un invito all’aula perché si mostrasse unita nel cordoglio all’uomo, alla famiglia ed alla comunità politica, come da conclusioni del nostro testo. Non avevamo intenzione di impegnare l’intera amministrazione comunale ad un determinato orientamento, volevamo semplicemente formalizzare un invito ad un cordoglio unito ed incondizionato".

Dopo la protocollazione dell’odg è seguita una telefonata del Presidente del Consiglio Tomas Cenni al capogruppo Luca Morini, telefonata nella quale, dichiarano i consiglieri d’opposizione, "il Presidente comunicava la sua intenzione promuovere un momento di commemorazione nelle sue comunicazioni preliminari, come da prassi. Chiedeva quindi ed otteneva il ritiro dell’odg con accordo di trovare in sede di conferenza dei capigruppo una formula commemorativa anche per darci parola come gruppo permettendoci, come per legge, di esprimere il nostro personale diritto di iniziativa, con un messaggio a ricordo di Silvio Berlusconi".

Nella conferenza capigruppo di lunedì sera, però, ecco la frattura. "Ci è stato detto che avremmo potuto presentare il nostro intervento solo ed esclusivamente se puramente istituzionale e privo di dichiarazioni divisive… il che, letto altrimenti, significa limitarsi a dichiarare solo quello che la comunità politica del partito democratico e del movimento 5 stelle, risultava accettabile comunicare, essendo tutto potenzialmente divisivo e contestabile, anche i dati di mero fatto possono essere contestati".

Da qui la scelta di Prima Castello prima di ritirare l’odg, poi in segno di protesta di abbandonare l’aula ieri in concomitanza con l’avvio della seduta. Con il gruppo di minoranza che conclude rincarando la dose. "Il regolamento del consiglio comunale di Castel San Pietro Terme impedisce che prendano la parola i gruppi consiliari di minoranza ad inizio consiglio per comunicazioni proprie (…). Per le minoranze sono previsti tali e tanti limiti regolamentari da rendere completamente aleatoria e rimessa alla discrezionalità totale del presidente del consiglio -espressione della maggioranza, ma vincolato all’imparzialità- qualunque iniziativa".

Claudio Bolognesi