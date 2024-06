Prima della pausa estiva, ecco il Tour de France

Stagione dell’Autodromo al giro di boa. La prima metà del 2024, per il circuito, si chiuderà domenica con lo storico passaggio del Tour de France. L’arrivo della corsa è previsto alle 14.47. I corridori percorreranno le vie Sabbioni e Ghiandolino, poi entreranno in pista alla curva Piratella e percorreranno quasi un giro del tracciato, passando davanti ai box e uscendo da sotto la torre, per voltare sul ponte di viale Dante e raggiungere viale Zappi, piazzale Bianconcini, viale Saffi, viale D’Agostino, viale Amendola e proseguire lungo la via Emilia.

Per celebrare al meglio l’evento, pista aperta alle bici dalle 8 alle 11. Dalle 13 sarà possibile entrare in Autodromo a piedi e dirigersi lungo il percorso. Le bici torneranno poi in riva al Santerno mercoledì 10 luglio grazie al Giro d’Italia donne. Qualche giorno prima, sabato 6 e domenica 7 luglio, riecco l’appuntamento con l’European Le Mans Series (Elms). In pista vetture prototipo LMP2 e Gran Turismo GT3. Biglietti in vendita su Ticketone. Dopo la pausa estiva, si riparte con l’Historic Minardi day del 24 e 25 agosto, seguito dal secondo Aci racing weekend (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre). Poi il Civ - Campionato italiano velocità moto del 28 e 29 settembre, il Giro dei Tre Monti (5-6 ottobre) e le Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre).