Primarie Pd, i civici in campo ‘Imola corre’ sosterrà Bonaccini

di Enrico Agnessi

I civici di Imola Corre, gruppo consiliare diretta emanazione della lista che nel 2020 portò Alan Manara e Antonio Ussia nell’Aula di piazza Matteotti, annunciano il loro sostegno a Stefano Bonaccini nella corsa alla guida della segreteria nazionale del Pd. Manara e Ussia si sono infatti iscritti, al pari della loro rappresentante in Giunta, l’assessore Elena Penazzi, al comitato pro governatore composto da una lunga lista di amministratori locali di tutta Italia.

"Un atto di stima nei confronti della persona", è la motivazione della Penazzi, comunque non intenzionata a recarsi al seggio per le Primarie che domenica 26 febbraio decreteranno chi tra Bonaccini ed Elly Schlein guiderà il partito. Parteciperanno invece alla consultazione, aperta oltre che agli iscritti del Pd anche a quanti si dichiarino elettori di centrosinistra, Manara ("Bonaccini è la figura adeguata per portare avanti un percorso riconosciuto di centrosinistra") e Ussia. "Ho deciso – spiega quest’ultimo – di esprimere una preferenza verso il lavoro di Bonaccini. Sosteniamo la sua candidatura a segretario del Pd nazionale così come il sindaco Marco Panieri".

A pochi giorni dal voto, si completa dunque il quadro tra Giunta e maggioranza. Per quanto riguarda gli assessori, gli unici a non essersi espressi pubblicamente sono stati Giacomo Gambi e Michele Zanelli. Sostengono invece Bonaccini, oltre alla Penazzi, anche Fabrizio Castellari, Daniela Spadoni e Pierangelo Raffini. Sul versante opposto, al fianco della Schlein si è schierata Elisa Spada.

Venendo alle compagini che in Consiglio comunale appoggiano il sindaco Panieri e la sua squadra di governo, così come ‘Imola Corre’ anche il Pd è sostanzialmente tutto con Bonaccini. Schlein non può invece contare sul gruppo consiliare Imola Coraggiosa: Filippo Samachini, entrato in Aula dopo la promozione in Giunta della Spada, è da tempo in polemica con il percorso di avvicinamento dell’ex vicepresidente della Regione al Pd. E ora ha annunciato (tra le polemiche interne) che cambierà nome alla compagine da lui rappresentata nell’Aula di piazza Matteotti. Non è comunque in discussione, almeno per il momento, il suo sostegno alla maggioranza.