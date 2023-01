Primarie Pd, la sfida entra nel vivo Serata di confronto con Bonaccini

"Non ci si può mettere sei mesi per fare un congresso". È analisi l’amara del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria nazionale del Pd. A ormai poche settimane dalle primarie del partito, previste per domenica 26 febbraio, il governatore è arrivato l’altra sera alla Cittadella di Bubano per una cena di autofinanziamento. Erano in tanti, ad accoglierlo. Circa 300, secondo gli organizzatori, i militanti e i sostenitori di un Pd imolese che si è schierato compatto al fianco di Bonaccini nella sfida contro la sua ex vice Elly Schlein.

"Prima di tutto dobbiamo costruire l’identità del Pd – ha avvertito Bonaccini –. Poi verranno le alleanze, che sono necessarie perché se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con gli altri". Particolarmente applaudito il discorso del candidato segretario, che ha affrontato temi sia interni al partito che di politica nazionale e regionale. "Con questo Governo dobbiamo essere critici, ma farlo concretamente – ha aggiunto Bonaccini –. Nel caso degli sbarchi a Ravenna noi abbiamo cooperato con il Governo, anche se non nascondo di essere malizioso su questo argomento perché stranamente stanno facendo sbarcare i profughi solo nei porti di città con sindaci di centrosinistra".