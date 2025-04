Primo maggio in piazza . L’appello dei sindacati : "Il lavoro diventi sicuro"

Il Primo maggio di quest’anno è dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo slogan che caratterizza la giornata di domani è ‘Uniti per un lavoro sicuro’.

Ricco, come di consueto, il programma di iniziative tra città e circondario di questa edizione 2025 della Festa dei lavoratori.

A Imola, dalle 9.30, appuntamento in piazza Matteotti, per la tradizionale distribuzione di garofani.

Alle 10.15 concerto della banda della città e alle 10.45 interventi di Giuseppe Rago (Uil Emilia Romagna), Stefano Moni (Cgil Imola), Gaetano Lombardo (Cisl Area metropolitana bolognese). A Castel San Pietro Terme, dalle 9.30, distribuzione di garofani in piazza XX Settembre; alle 10.15 concerto della banda di Castel San Pietro Terme.

Alle 10.45 interventi di Cgil, Cisl e Uil.

Sempre nella mattinata del Primo maggio, tradizionale distribuzione dei garofani, organizzata dalla Cgil, anche a Toscanella in piazza Gramsci; a Casalfiumanese, in piazza Cavalli; a Borgo Tossignano in piazza Unità d’Italia.

"Gli infortuni sul lavoro sono spesso il risultato di modelli di lavoro sbagliati, precari e deregolamentati – dichiara Stefano Moni, segretario generale Cgil Imola –. L’instabilità contrattuale genera ricattabilità e sottovalutazione dei rischi. Servono più controlli ispettivi, sanzioni esemplari e dure, più formazione e cultura della prevenzione". Secondo il numero uno della Camera del lavoro di via Emilia, "si deve regolamentare una volta per tutte il sistema degli appalti e subappalti che oggi è una vera e propria giungla, la catena di responsabilità si spezza, i costi al ribasso vanno a tagliare proprio sulla sicurezza. Come Cgil Imola – conclude Moni – chiediamo da tempo un tavolo circondariale per la sicurezza che coinvolga oltre a istituzioni e imprese anche le organizzazioni sindacali".

Netta anche la linea degli altri sindacati.

"La sicurezza nei luoghi di lavoro è un obiettivo che perseguiamo da anni e che deve tendere ad avere zero morti sul lavoro – afferma Giuseppe Rago, della Uil Emilia-Romagna –. Occorrono maggiori controlli ed applicazione rigorosa delle normative vigenti, soprattutto nei subappalti troppo spesso gestiti con superficialità e borderline".

Chiaro il pensiero in materia anche di Gaetano Lombardo, Cisl Area Metropolitana bolognese: "Riteniamo la sicurezza un valore sociale da difendere unitariamente e per affermare questo principio richiediamo più prevenzione, più controlli, più formazione".

red. cro.