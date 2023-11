Primo sì all’autodromo. Daniele e Daniela sposi. Poi tre giri di pista

Il disco verde ai matrimoni in Autodromo, possibilità della quale in città si discuteva da anni, era arrivato lo scorso aprile. Ieri mattina, alle 11.24 di un sabato d’autunno, ecco il primo ‘Sì’. A pronunciarlo, in una sala Senna addobbata a festa e trasformata in ufficio di stato civile, i toscani Daniele Ceccherini e Daniela Ruggini. Nati a Firenze e residenti in provincia, a Bagno a Ripoli, i due hanno scelto di sposarsi all’Enzo e Dino Ferrari in quanto innamorati (anche) dei motori. " Daniela – racconta lo sposo – è una grande tifosa e appassionata di Senna, mentre io lo ero di Gilles Villeneuve. E allora ci siamo detti: perché non sposarci nel circuito dove purtroppo Senna ci ha lasciati?".

Omnia vincit amor. "Il primo maggio del 1994 ero qui, con i miei genitori – ricorda Daniela –. Fu un colpo durissimo, perché ero proprio tifosissima di Ayrton". Naturale, allora, che questa cerimonia abbia un sapore particolare per la coppia. "È stata un’emozione molto molto forte, molto bella", racconta la sposa, arrivata all’appuntamento più importante della vita percorrendo il paddock a bordo della safety car, guidata dal direttore di pista Massimiliano Ghinassi. Poi, accompagnata dal padre, Daniela è entrata nella sala Senna, allestita con fiori e addobbi gialli e blu, raggiungendo il posto degli sposi sulle note dell’inno ufficiale del mondiale di Formula 1, camminando su un tappeto a scacchi bianchi e neri, a rappresentare la bandiera che si sventola al termine della gara, per sancire il vincitore.

Alle pareti della sala (gestita dalla società di promozione turistica IF – Imola Faenza), le foto di Senna e il grande pannello per gli autografi dedicato al compianto campione brasiliano, firmato dalla sposa. Insieme ai quattro testimoni, anche i tre cani degli sposi: tre Golden Retriever di nome Sandy, Violetta e Loki. Poi il via alla cerimonia ufficiale, con il ‘sì’ alle 11.24.

A celebrare le nozze, il sindaco Marco Panieri, che ha donato agli sposi due biglietti per il Wec del 19-21 aprile 2024 e quelli per visitare i musei della città. Accanto a lui, l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi. Al termine della cerimonia, lo sposo ha letto parole di ricordo e omaggio a Senna e alla Formula 1 di un tempo. A quel punto, gli sposi hanno fatto il loro ingresso in pista, per le foto di rito. Prima insieme al sindaco Panieri e all’assessore Penazzi sotto il ponte con la scritta ‘Imola’ e alle spalle la torre dell’Autodromo, poi sul podio e di nuovo in pista. Il tutto arricchito da tre giri del circuito a bordo della safety car, per gli sposi e i testimoni.

"Siamo felici che finalmente questo sogno per tanti appassionati sia divenuto realtà – commenta a fine giornata il sindaco Panieri –. Nella cornice di un impianto sempre più polifunzionale, aperto alla cittadinanza e vissuto, questo primo matrimonio di Daniele e Daniela ha rappresentato un nuovo inizio".

La tariffa dovuta al Comune per sposarsi in Autodromo è la stessa che oggi viene pagata per Rocca sforzesca e a palazzo Tozzoni, 410 euro per le coppie residenti a Imola e il doppio, 820 euro, per quelle non residenti. La sala Senna, che durante l’anno è gestita da IF per le proprie attività di comunicazione e promozione, è concessa per le celebrazioni nei mesi da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana; nei mesi da aprile a settembre, invece, nelle giornate di martedì e mercoledì.