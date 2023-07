Primo soccorso, Marchetti (Lega) sferza la Regione

"Apprendere dalla stampa la trasformazione dei presidi di primo soccorso in Centri di assistenza e urgenza (Cau), per la gestione degli interventi a bassa intensità (codici bianchi o verdi) o non direttamente e in via preventiva dall’assessore alla Sanità, e nella sede più opportuna, la commissione Sanità, è un fatto grave". Lo sostiene il consigliere regionale della Lega, vicepresidente commissione Sanità, l’imolese Daniele Marchetti. "Ad oggi, infatti, formalmente l’assessore alla Sanità, Raffaele Donini, ci ha semplicemente anticipato che le linee guida regionali sui Cau (centri che in molti casi sostituiranno i Pronto soccorso), verranno approvate in Giunta lunedì prossimo e che i territori avranno tempo fino al 15 settembre per organizzarsi – riferisce Marchetti –. Eppure, apprendiamo della stampa della chiusura di alcuni Pronto soccorso. Come è possibile?". Da qui le obiezioni dell’esponente di opposizione. "Alla luce di quanto sta accadendo viene da chiedersi se la Giunta stia letteralmente prendendo in giro l’Assemblea legislativa con atti e scadenze fittizie – conclude Marchetti –, quando in realtà le decisioni sono già state prese altrove. La commissione Sanità e, più in generale l’Assemblea legislativa sono state letteralmente scavalcate e dunque calpestate".