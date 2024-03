Privacy, rischi e pericoli da cui difendersi. L’incontro dei ragazzi con la legale Michela Mazza

Martedì 13 febbraio 2024 abbiamo incontrato l’avvocata Michela Mazza È venuta a spiegarci del cyberbullismo e del suo lavoro. Ci ha parlato di diversi temi, come del garante privacy.it, che è un sito che garantisce la nostra privacy. In più, ci ha segnalato una e-mail alla quale possiamo riferire e segnalare episodi di bullismo: cyberbullismo@GPDP.it. Ci ha detto anche che il 114 è il numero di emergenza infanzia, a cui fare riferimento se ci sono situazioni di pericolo in cui sono coinvolti bambini o giovani, mentre il 114.it è il sito. Poi, l’avvocata ci ha spiegato la ‘Culpa in vigilando’ è la colpa che ricade sulla sorveglianza, quando qualcuno che è sotto controllo e gli succede qualcosa o si fa male. ‘Culpa in educando’, invece, è la colpa dei genitori quando educano male i loro figli. Ci ha lasciato anche i numeri di emergenza da contattare in caso di pericolo. In più, ci ha spiegato che dai 14 anni in poi siamo tutti punibili. Alcune informazioni sulla figura dell’avvocato, che può essere penale o civile. Prima di condannare una persona ci sono 3 gradi di giudizio. L’avvocata ci ha raccontato la storia di Carolina: questa ragazza aveva mandato una foto intima al suo ragazzo e il suo ragazzo ha mandato la foto a tutti, quando lei lo venne a sapere e si sentì molto in imbarazzo e si suicidò a 14 anni.

Benedetta, Elena, Doua

e Francesco