Privati accreditati, firmato il protocollo

Anche per il 2023 l’Ausl di Imola, così come le altre Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, potrà contare sul supporto degli ospedali privati accreditati per continuare a garantire i livelli qualitativi delle prestazioni e recuperare le liste di attesa. Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, è stato infatti firmato il protocollo d’intesa tra l’assessorato alle Politiche per la salute e gli ospedali privati accreditati aderenti ad Aiop (Associazione italiana ospedalità privata). Per quanto riguarda le Ausl di Imola e Bologna, il tetto complessivo di spesa previsto per le attività a non alta specialità ammonta complessivamente a 53 milioni. Dei sette milioni che dovranno servire a recuperare le liste di attesa sia per le visite ambulatoriali sia per gli interventi di chirurgia in regione, quasi 1,6 milioni potranno essere spesi da Bologna e Imola.