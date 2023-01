"Privilegiare i residenti non è equo"

"Marchetti sostiene che premiare i residenti storici per gli alloggi popolari sia una misura di equità sociale? Confonde l’equità sociale con la discriminazione".

Filippo Samachini (Imola Coraggiosa) risponde così al consigliere comunale leghista, che commentando la pubblicazione da parte del Comune dell’avviso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari aveva invitato il Municipio a "garantire una premialità maggiore ai residenti storici" e a "promuovere maggiori controlli su quegli assegnatari stranieri che potrebbero avere immobili di proprietà nei Paesi d’origine".

Una posizione, quella dell’esponente di opposizione, che non piace a Samachini. "Equità vuole dire che l’assegnazione degli alloggi è fatta aiutando per primi i nuclei familiari che hanno condizioni di difficoltà più grave, in base alla condizione economica, lo stato di salute eccetera – è il pensiero del consigliere comunale di maggioranza –. Il criterio proposto dal capogruppo della Lega finisce per discriminare non solo gli stranieri, in regola con le leggi italiane, ma anche gli italiani residenti nel restante territorio italiano e rischia di essere un freno alla mobilità territoriale delle persone appartenenti alle classi sociali meno abbienti. La scelta finisce per discriminare anche gruppi di italiani per nascita".

L’esempio da copiare per Marchetti "sembra quanto proposto tempo fa al Comune di Ferrara – ricostruisce Samacini –, che ha ricevuto la bocciatura dal Tribunale della città estense che ha ritenuto i criteri discriminatori imponendo al Municipio di formulare ‘nuovi criteri e punteggi’, e di ‘adottare procedure più idonee per l’assegnazione delle suddette dimore’".

"Lo stesso tribunale – conclude il consigliere di Imola Coraggiosa – ha sottolineato successivamente l’irregolarità giudicando discriminatorio il regolamento del Comune".