Pro Loco Alidosiana, confermato il presidente Franceschi

Le elezioni per il rinnovo del consiglio della Pro Loco Alidosiana, che si sono tenute qualche giorno fa a Castel del Rio, hanno confermato al vertice del sodalizio il presidente Paolo Franceschi (nella foto). Un segnale della volontà dei circa 200 soci di dare continuità a quanto fatto in questi anni da una realtà che, alle latitudini dell’alta vallata del Santerno, occupa un posto di rilievo nello scacchiere economico, culturale ed eventistico. Ruolo di vicepresidente per Marco Dall’Osso e di segretaria per Alice Tagliaferri: "Soddisfatti per la grande risposta da parte dei nostri soci al voto – ha detto Franceschi –. Nella prima seduta del nuovo consiglio abbiamo approvato la programmazione di eventi del calendario che, di fatto, conferma tutte le tradizionali manifestazioni di scena in paese. Il consiglio dell’associazione, composto da 5 membri, sarà comunque aperto come invitati permanenti anche ai due candidati non eletti in ottica di massima condivisione e attivismo".