Pro Loco, i dubbi di De Brasi: "Invitiamo il nuovo consiglio a essere ’libero’ dalla giunta"

Le tensioni che stanno agitando la Pro Loco di Dozza finiscono nel mirino di Raffaello De Brasi, ex sindaco di Imola ed ex parlamentare di centrosinistra, oggi responsabile del Pd nel borgo delle mura dipinte.

"La Pro Loco di Dozza, commissariata da tempo, ha eletto il nuovo Consiglio – riferisce De Brasi –. Una elezione che il Consiglio precedente ritiene illegittima e per questa ragione sta procedendo, per vie legali, contro il commissariamento stesso che non ritiene motivato e fondato sul piano giuridico. Questa elezione così contrastata è il frutto di un lungo conflitto tra Comune e Pro Loco e sappiamo che in tutti i conflitti la responsabilità tra i contendenti va sempre condivisa".

Questo conflitto, agli occhi del responsabile del Pd dozzese, "ha fatto male alla comunità di Dozza e alla sua attrattività turistica e culturale.

E questo perché, prosegue De Brasi, "appare evidente che sono state perse molte opportunità, che il mondo associativo non è stato coinvolto e che non è stata generata una rete progettuale tra Pro Loco, Fondazione Dozza Città d’Arte, Enoteca regionale e il Comune stesso".

E ancora: "Non facciamo politica nei tribunali e riteniamo sbagliato trasformare la Pro Loco in un soggetto politico", assicura De Brasi.

E aggiunge: "Invitiamo il nuovo Consiglio ad essere autonomo e collaborativo, non al servizio del sindaco".

Detto questo, "alcune personalità del nuovo Consiglio hanno un rapporto stretto con Comunione e liberazione e la Compagnia delle opere – ricostruisce l’ex primo cittadino imolese –. Non siamo così ingenui da pensare che abbiano agito in completa solitudine e senza un raccordo stretto tra di loro e con il sindaco. Cl e Co formano uno dei pilastri fondamentali del sistema di potere e di consenso del sindaco Albertazzi che è e rimane il nostro ‘avversario’ politico".

"Niente di male – conclude De Brasi –, anche a Imola succede, non mi scandalizzo; una parte di aderenti a questo movimento cattolico mi votò quando ero sindaco di Imola. Quello che chiedo è di uscire dal nascondimento e riconoscere la propria ‘volontà politica’, senzaquindi raccontare storielle per confondere i cittadini".

r. c.