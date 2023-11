Pro Loco, nuovo corso. Bassi e Conti al timone

Un nuovo corso per la Pro Loco di Dozza dopo il lungo periodo di commissariamento cominciato lo scorso luglio. Durante l’assemblea ordinaria elettiva che si è svolta alla presenza di 56 soci sugli 84 aventi diritto di voto, sono stati individuati i nuovi membri del consiglio. Una seduta gestita, proprio per sopperire all’assenza del direttivo uscente, dal presidente dell’Unpli Pro Loco Emilia-Romagna, Maximiliano Falerni, e dal segretario Stefano Ferrari. Individuata la rosa dei sette nomi più accreditati dalla platea, tutti con ampi consensi, si è proceduto poi alla prima riunione del sodalizio per definire il rinnovato organigramma. Timone presidenziale nelle mani di Riccardo Bassi supportato dal vice Claudio Conti. Tesoreria a Cristina Coralupi mentre le mansioni di segretariato sono state affidate a Caterina Carafa. L’organo di governo della Pro Loco di Dozza, realtà costituita nel 1965, si è completato con altri tre consiglieri: Leana Buscaroli, Filippo Buscaroli e Ivana Seragnoli, quest’ultima figlia dello storico presidente fondatore Tomaso. Una nuova pagina da scrivere nel romanzo dell’associazione dozzese con alcuni punti fermi in termini di mandato: "Valorizzare i rapporti con le istituzioni ed il tessuto associazionistico locale che, negli ultimi tempi, si erano un po’ raffreddati – spiega Bassi –. L’impegno, come da statuto, è quello di sviluppare e promuovere il paese attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale e folcloristico. Senza dimenticare di coinvolgere la frazione di Toscanella". Una freccia in più nella faretra di un borgo, già Bandiera Arancione del Touring e inserito nel novero dei gioielli dell’entroterra della penisola, dalla fortissima vocazione turistica.

"Il nostro obiettivo sarà quello di portare un ulteriore contributo all’ascesa dei flussi di visita – continua il neo presidente –. In rampa di lancio ci sono già l’organizzazione della Festa di Carnevale a febbraio e la collaborazione per l’allestimento della Festa del Vino di maggio. Ma, guardando più in là, ci piacerebbe anche dare una mano durante la Biennale del Muro Dipinto". Capitolo iscrizioni. "Ad oggi gli iscritti sono 95 ma porte aperte a tutti – sottolinea Bassi –. L’iscrizione alle annate 2023 e 2024 garantisce il diritto di voto in assemblea".