Pro loco, volontari in festa: "Anno ricco di successi"

Pro Loco di Casalfiumanese in festa per un 2025 da incorniciare. Nei giorni scorsi, il sodalizio casalese guidato dal presidente Roberto Alpi ha chiamato a raccolta soci, volontari, amici e sostenitori per celebrare i successi organizzativi di un’annata caratterizzata da una programmazione sempre più ampia e variegata. Tanti gli eventi che hanno animato l’agenda del territorio, con ottimi riscontri in termini di partecipazione, con due istantanee indimenticabili: il centenario della Sagra del Raviolo e la sesta edizione di Casale Cineforum. Due appuntamenti, da abbinare alle molteplici iniziative organizzate a cadenza regolare dalla Pro Loco, che hanno calamitato nella vallata del Santerno migliaia di persone e nomi illustri della cultura e dello spettacolo come Riccardo Fogli, Reinhold Messner, Daria Bignardi, Pablo Trincia e molti altri. Così, dopo il tradizionale pranzo sociale degli associati all’ex bocciodromo, qualche sera fa, al forno pasticceria Dondi, è scattato il ringraziamento anche per i partner sostenitori del gruppo. Un colpo d’occhio da più di 150 partecipanti: "I nostri sponsor sono una componente essenziale per dare sostanza e linfa a tutte le attività – dice il presidente Alpi –. A loro giro con soddisfazione i complimenti che ci sono arrivati da più parti in merito alla bontà della nostra macchina organizzatrice. Il segreto? Lavoro, dedizione e un forte senso di appartenenza alla comunità". Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca Beatrice Poli: "Un grazie enorme a questo consiglio direttivo della Pro Loco guidato da Alpi che si avvia verso la naturale scadenza del proprio mandato in calendario il prossimo 12 dicembre – aggiunge –. Lo sforzo dei sostenitori corona l’impegno quotidiano di un paese capace di guardare sempre avanti e di credere nel valore dell’operatività sinergica e condivisa". Tra i presenti anche Fabio Bacchilega, presidente del Consorzio Conami, e Silvia Poli alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: "Il patrimonio più significativo di queste esperienze è senza dubbio quello umano incarnato dai tanti volontari", sottolineano.