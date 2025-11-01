Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Imola
Cronaca
1 nov 2025
REDAZIONE IMOLA
Pro loco, volontari in festa: "Anno ricco di successi"

Il presidente Alpi: "Traguardi raggiunti grazie a lavoro e dedizione". La sindaca Poli: "Impegno quotidiano e capacità di guardare avanti".

Le autorità alla festa della Pro loco, associazione in prima linea per il territorio

Le autorità alla festa della Pro loco, associazione in prima linea per il territorio

Pro Loco di Casalfiumanese in festa per un 2025 da incorniciare. Nei giorni scorsi, il sodalizio casalese guidato dal presidente Roberto Alpi ha chiamato a raccolta soci, volontari, amici e sostenitori per celebrare i successi organizzativi di un’annata caratterizzata da una programmazione sempre più ampia e variegata. Tanti gli eventi che hanno animato l’agenda del territorio, con ottimi riscontri in termini di partecipazione, con due istantanee indimenticabili: il centenario della Sagra del Raviolo e la sesta edizione di Casale Cineforum. Due appuntamenti, da abbinare alle molteplici iniziative organizzate a cadenza regolare dalla Pro Loco, che hanno calamitato nella vallata del Santerno migliaia di persone e nomi illustri della cultura e dello spettacolo come Riccardo Fogli, Reinhold Messner, Daria Bignardi, Pablo Trincia e molti altri. Così, dopo il tradizionale pranzo sociale degli associati all’ex bocciodromo, qualche sera fa, al forno pasticceria Dondi, è scattato il ringraziamento anche per i partner sostenitori del gruppo. Un colpo d’occhio da più di 150 partecipanti: "I nostri sponsor sono una componente essenziale per dare sostanza e linfa a tutte le attività – dice il presidente Alpi –. A loro giro con soddisfazione i complimenti che ci sono arrivati da più parti in merito alla bontà della nostra macchina organizzatrice. Il segreto? Lavoro, dedizione e un forte senso di appartenenza alla comunità". Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca Beatrice Poli: "Un grazie enorme a questo consiglio direttivo della Pro Loco guidato da Alpi che si avvia verso la naturale scadenza del proprio mandato in calendario il prossimo 12 dicembre – aggiunge –. Lo sforzo dei sostenitori corona l’impegno quotidiano di un paese capace di guardare sempre avanti e di credere nel valore dell’operatività sinergica e condivisa". Tra i presenti anche Fabio Bacchilega, presidente del Consorzio Conami, e Silvia Poli alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: "Il patrimonio più significativo di queste esperienze è senza dubbio quello umano incarnato dai tanti volontari", sottolineano.

