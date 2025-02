Processo Saman,. Trama di Terre in campo

Si apre oggi il processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbas, la giovane di origini pakistane uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Trama di Terre, già costituita parte civile con l’avvocata Monica Miserocchi, aderisce alle conclusioni dell’appello proposto dal procuratore capo Calogero Paci e dalla sostituta procuratrice Maria Rita Pantani della Procura di Reggio Emilia, in particolare per ciò che attiene il mancato riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili/abietti, già contestate nell’imputazione. "Una decisione che di fatto si traduce nella negazione della matrice culturale/patriarcale di quello che a tutti gli effetti va riconosciuto come femminicidio, legato, in questo caso, al rifiuto opposto dalla giovane Saman al matrimonio forzato", afferma Clarice Carassi, presidente e avvocata di Trama di Terre.