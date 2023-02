Processo Saman, Trama di Terre tra le parti civili

La richiesta dell’associazione imolese Trama di Terre di essere parte civile al processo di Saman Abbas è stata accolta dal Tribunale di Reggio Emilia. "Siamo fiere di questa notizia – commenta Tiziana Dal Pra, presidente onoraria di Trama – per poter continuare la nostra richiesta di giustizia e rimanere accanto a tutte le altre Saman, affinché non ci siano più. Portiamo questa richiesta nelle aule di tribunale non per chiedere aumenti di pena, ma perché vogliamo l’assunzione di responsabilità da parte della politica. Non si possono lasciare sole le associazioni che in questi anni si sono prese l’onere e l’incarico dell’accoglienza di tutte queste ragazze in fuga da matrimoni forzati". Soddisfatta anche Monica Miserocchi l’avvocata di Trama di Terre. "Riconoscere la nostra richiesta – avverte – significa riconoscere tutto l’operato sul campo e il legame con il territorio che ha caratterizzato l’operato di Trama in questi anni".