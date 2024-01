Prodotti ‘Dal cuore di Imola’ esposti all’ex bar Bacchilega

Olio, vino, frutta e verdura griffati ‘Dal cuore di Imola’ in vetrina all’ex bar Bacchilega. Da oggi fino al 29 febbraio, il Comune, in accordo con Area Blu, ha coinvolto i produttori che già hanno ottenuto la certificazione all’uso del suddetto marchio per allestire le vetrine nel cuore del centro storico con i loro prodotti.

Il tutto "in attesa di assegnazione" del locale chiuso ormai dal 2016, precisano dal Municipio, parlando di iniziativa che "vuole rappresentare un’opportunità in più, nell’ambito della promozione e della valorizzazione del territorio, dando visibilità ad alcuni prodotti che all’ex Bar Bacchilega saranno solo in esposizione, ma non in vendita".

Lanciato dal Comune a fine 2022, il marchio ‘Dal cuore di Imola’ "certifica e valorizza l’origine e la qualità dei prodotti agroalimentari del territorio – sottolineano da piazza Matteotti –. Imola sta diventando un brand identitario e questo può costituire un fattore competitivo sul mercato".

Dal vino all’olio extra vergine di oliva, da frutta e verdura allo scalogno, alle confetture e marmellate, da oggi le vetrine dell’ex Bar Bacchilega saranno allestite con i prodotti delle seguenti attività che hanno ottenuto la certificazione: Gourmet (torrefazione caffè); Frantoio Valsanterno; Ortolani-Cofri (ortaggi e verdura); Clorofilla (ortaggi e verdura); Romero e Giordano Alpi società agricola (scalogno); Vini Giovannini; Merlotta (vini).

"L’operazione nasce dalla volontà di portare valore al lavoro del settore agricolo cercando di creare una identità definita e aumentando anche la profittabilità del produttore - spiega l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini -. Stiamo incontrando soddisfazione da parte dei diversi produttori che hanno fino ad ora deciso di adottare il brand e sono loro stessi che ci stanno sollecitando un impegno ulteriore nella conoscenza e veicolazione di questa opportunità. L’identificazione distintiva dei prodotti del nostro territorio piace anche nella Grande distribuzione organizzata e quindi pensiamo di offrire un valore aggiunto, a costo zero, alle imprese agricole. Pertanto, invito i produttori locali che ancora non hanno provveduto, a chiedere la certificazione dei prodotti in modo da arricchire e aumentare l’offerta al consumatore, per dare sempre più forza e creare nuove sinergie che invoglino ancor più i consumatori finali al consumo dei prodotti locali".