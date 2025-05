Prodotti di bellezza nascosti in auto, sequestrate centinaia di scatole

Aumentano i controlli della polizia nei parcheggi dei supermercati per prevenire truffe e furti. Un giro di vite che, nei giorni scorsi, ha portato alla denuncia per il reato di ricettazione di due cittadini georgiani senza fissa dimora. I controlli degli agenti del commissariato sono scattati all’interno del parcheggio del Lidl che affaccia su via Selice. La pattuglia si è insospettita per la presenza di una Peugeot 308 con targa francese ferma nell’area di sosta e ha deciso di procedere con un immediato controllo. I due uomini a bordo del veicolo, entrambi classe 2003, hanno iniziato subito a dare segni di insofferenza spingendo gli agenti ad ’approfondire il caso’.

E’ così, all’interno della macchina, sono state rinvenute quattro grosse borse nere con all’interno centinaia di prodotti per la cura del corpo, dalle creme da viso ai deodoranti, oltre che decine di confezioni di Superattak. Materiale di cui i due non hanno saputo ovviamente spiegare la provenienza. E’ così è scattata la conseguente denuncia. Il commissariato intensificherà ulteriormente i controlli nel corso delle prossime settimane.