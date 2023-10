Prodotti tipici, artigianato e libri a ’Coltiviamoci’

Domenica alla Casa del Fiume di via Rineggio 22, appuntamento con Coltiviamoci. Una mostra-mercato, dedicata alle tante eccellenze che animano la vallata del Santerno, per mettere in vetrina frutta, ortaggi, miele, vino, gastronomia e prodotti di artigianato locale. Ma ci sarà spazio anche per la cultura con la biblioteca libera ‘Il Baule Itinerante’ e la possibilità di usufruire del servizio di prestito dei libri. Senza dimenticare i laboratori e l’intrattenimento per i più piccoli, un pò di musica dal vivo e tante conferenze. Non solo. È, infatti, prevista perfino la distribuzione gratuita di piante da mettere a dimora nel giardino ma senza vaso. Una bella parentesi capace di miscelare al patrimonio naturalistico della zona l’approfondimento delle tipicità collinari.