Professionisti del furto in abitazione I due banditi arrestati al casello A14

Erano professionisti del furto in abitazioni i due uomini arrestati l’altro ieri al casello dell’A14 dopo un inseguimento da brividi. In manette sono finiti un cittadino greco di 48 anni e un georgiano di 39 anni, entrambi pluripregiudicati. Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e denunciati per fuga ed omissione di soccorso a seguito di sinistri stradali. Ieri in tribunale a Bologna sono comparsi davanti al giudice con rito direttissimo; arresto convalidato.

I due viaggiavano su una potente Audi A6 ed erano stati intercettati una prima volta in via Pirandello. Poi la drammatica fuga, fino all’A14. Nel bagagliaio della berlina tedesca polizia e carabinieri – che hanno operato in collaborazione – hanno trovato due borsoni. Dentro, tutto quanto farebbe felice uno scassinatore di professione. Nell’ordine: un flessibile a batteria con due batterie di scorta; quindici fischi per flessibili; una maschera protettiva per gli occhi; due paia di guanti da lavoro; due piedi di porco; due cacciaviti di grosse dimensioni con punta a taglio; un coltello a serramanico; due grossi martelli; un rotolo di plastica a sacca usato per nascondere la refurtiva; due rotoli di nastro adesivo, un paio di forbici, due spray sbloccanti più una serie di grimaldelli e chiavi alterate. Infine un navigatore satellitare. Ovviamente tutto il materiale è stato sequestrato.

L’inseguimento al quale si accennava prima era dunque iniziato in via Pirandello, dove era stato segnalato il passaggio dell’Audi. Polizia e carabinieri sapevano che i due occupanti erano gli autori di numerosi furti in casa portati a termine un po’ in tutto il territorio nazionale; come accaduto in altre città, però, la coppia è fuggita in centro, causando due incidenti stradali e due feriti. Poi l’Audi ha proseguito verso il casello dell’A14; qui, appena superata la sbarra di entrata ha speronato l’auto dei carabinieri, nel tentativo di farsi strada, poi ha proseguito finendo però per scontrarsi con l’autovettura civile del commissariato che si era posizionata in modo tale da bloccare la spericolata fuga dei due malviventi. L’Audi è risultata essere intestata a una donna georgiana, residente in Puglia. Tutte le unità delle forze dell’ordine intervenute hanno riportato ferite, per le quali hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale.

Al giudice in tribunale a Bologna è stata fatta richiesta di rito abbreviato, fissato il 5 giugno. Fino a quel momento, obbligo di dimora per il greco a Bari, con obbligo di permanenza notturna in casa dalle 21 alle 6 e obbligo di presentarsi alla polizia ogni giorno; per il georgiano disposto l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia di Bari.

