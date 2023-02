Profumo di Caffè Solidale A Villa Fontana i ritrovi contro la solitudine

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale a favore della socialità nelle frazioni del territorio. Con entusiasmo e partecipazione è stata inaugurata anche a Villa Fontana l’iniziativa ricreativa e sociale del Caffè Solidale. Il progetto è promosso dal Comune in collaborazione con Asp ed è interamente finanziato tramite i fondi del 5xmille. Il Caffè rappresenta un punto di ritrovo fondamentale per gli over 65, dove poter socializzare e trascorrere pomeriggi in compagnia.

Il sindaco Matteo Montanari e l’assessore alle Politiche Sociali, Dilva Fava, erano presenti per salutare i partecipanti e i volontari. Gli appuntamenti sono gestiti dalla cooperativa Ida Poli con una programmazione che spazia tra ballo, giochi di società, animazione musicale e buon caffè. Inizialmente si terranno ogni 15 giorni per arrivare successivamente a una cadenza settimanale, come accade già nel capoluogo.

A Villa Fontana si svolgono i lunedì dalle 14.30 in collaborazione con l’Associazione culturale Villa Fontana, in via dalla Valle 77. A Fossatone i mercoledì dalle 14.30 in collaborazione con il centro sociale Nuova Vita, in via San Vitale Ovest 5426. A Sant’Antonio appuntamenti il venerdì dalle 14.30 all’ex Centro sociale, in via Mario Cappelletti 65, in collaborazione con l’associazione Torre dei Cavalli. A Portonovo tappa ogni venerdì dalle 14.30 in collaborazione con l’associazione Pro Portonovi’s alla Baracchina campo sportivo, ingresso via Zambrini.

A Fiorentina, infine, incontri i mercoledì dalle 14.30 in collaborazione con il Centro sociale, in via Fiorentina 3949.

Il Caffè Solidale è una proposta d’aggregazione per dare la possibilità a chi lo desidera di passare alcune ore insieme, lontano dalle "solite preoccupazioni di casa". Un luogo dove trovare amici vecchi e nuovi con i quali poter condividere esperienze. "Il Caffè Solidale continua le proprie attività nelle frazioni e ora arriva anche a Villa Fontana – dice l’assessore Dilva Fava –. Un particolare ringraziamento alla straordinaria rete di volontari che ci accompagna con il loro prezioso lavoro".

Parole condivise dal primo cittadino Montanari: "La solitudine è uno dei problemi più seri con cui le nostre comunità oggi si trovano a fare i conti – spiega il sindaco –. Sono tante le persone anziane e non, che passano intere giornate in casa da sole. Per questo siamo molto contenti d’aver avviato il progetto del ’Caffè’ anche nelle frazioni. Vogliamo che siano occasioni preziose di socialità, per tenere il polso delle fragilità, ma anche delle risorse che il territorio può mettere a disposizione dei propri cittadini. Un grazie ad Asp e ai volontari che rendono questo progetto possibile e speciale".

Zoe Pederzini