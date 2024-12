Profumo di Natale. Laghetto Mariver, splende il presepe

Dopo la tradizionale cerimonia di accensione delle luci natalizie nel centro storico di Castel San Pietro Terme avvenuta sabato, oggi alle 17,30 si accenderà il presepe sulle acque del laghetto comunale Mariver di Osteria Grande. Seguirà una fiaccolata sulle note del Corpo Bandistico fino al Centro commerciale della frazione. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’atmosfera natalizia e le iniziative dell’edizione 2024 di Castèlanadèl dedicata al tema del “tempo”, continueranno ad animare la città e le frazioni fino all’epifania con luci, presepi, concerti, mercatini, musica, arte, tante proposte per tutte le età, dai giovanissimi alle famiglie.

Torna intanto al Cassero Teatro Comunale la rassegna “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi”. Dopo il successo de “Il mago di Oz” e “L’Elefantino”, applauditi a ottobre e novembre, domenica 8 dicembre alle 16.30 va in scena “Le avventure di Pinocchio”, produzione TexTu – Teatro per Tutti.

"Fedele all’opera di Collodi – spiegano gli organizzatori –, è la storia del burattino senza fili che desidera diventare un bambino vero. Come può Pinocchio realizzare il suo sogno? Se tra tante tentazioni non ci fossero il grillo parlante, il babbo Geppetto e la fata turchina cosa ne sarebbe di lui?".

Sono disponibili gli ultimi posti. Si consiglia di affrettarsi a prenotare.

La rassegna “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi” nella stagione autunnale 2024 propone in tutto quattro divertenti appuntamenti, tutti con inizio alle ore 16,30, gratuiti e con

prenotazione.

Il successivo appuntamento sarà domenica 15 dicembre con lo spettacolo di burattini a tema natalizio “Natale con i tuoi”, produzione Bambabambin.

