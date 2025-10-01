Progettazione Area N8 . Residenti protagonisti

Non solo alberi e panchine, ma un vero e proprio laboratorio di comunità: è così che Imola immagina il futuro parco dell’area N8, un luogo pensato e disegnato insieme ai cittadini che lo vivranno. Dopo mesi di incontri, passeggiate e laboratori, il percorso partecipativo ‘Il verde che unisce: idee in movimento’ giunge martedì 7 ottobre al suo momento conclusivo. Alle 18, al centro sociale Giovannini di via Scarabelli, sarà presentata la sintesi delle proposte nate dal confronto con residenti, associazioni e realtà locali.

L’iniziativa, promossa dal Comune con il supporto di Aess – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, si inserisce nel progetto europeo ‘At Last’, che coinvolge 25 città pilota in Italia, Paesi Bassi e Belgio per sperimentare nuovi strumenti di pianificazione urbana e strategie di adattamento climatico. L’area N8 è stata scelta come caso pilota per la città: una zona dismessa che, attraverso la co-progettazione, diventerà un parco inclusivo e resiliente.

Le idee emerse nel corso dei mesi raccontano bene le esigenze della comunità: aree gioco immerse nella natura, percorsi ciclabili e pedonali ombreggiati, fontane e spazi per lo studio all’aperto, luoghi di socialità e relax capaci di connettere due quartieri, tra cui il Marconi, caratterizzato da un’elevata densità abitativa e da una dotazione di spazi verdi insufficiente.

All’incontro conclusivo interverranno la vicesindaca Elisa Spada, con delega all’Ambiente, e l’assessore all’Urbanistica Michele Zanelli. La presentazione dei risultati sarà curata da Francesca Poli e Marina Malossi di Aess, che hanno accompagnato passo dopo passo il percorso.

"L’incontro pubblico sarà l’occasione per condividere gli esiti del percorso partecipativo che ha coinvolto la cittadinanza nell’immaginare il nuovo Parco dell’area N8 – spiega la vicesindaca Spada –. Un parco importante sia per il nuovo quartiere che per quelli esistenti, in particolare il Marconi, che è molto densamente abitato e ha una dotazione di spazio pubblico insufficiente. Durante i laboratori cittadine e cittadini hanno portato bisogni e desideri delle diverse fasce d’età e ragionato sul valore della natura e dell’acqua per uno spazio pubblico confortevole a prova di clima".

L’appuntamento, gratuito e aperto alla cittadinanza, rappresenta dunque l’ultimo passo di un cammino che ha mostrato come la progettazione condivisa possa trasformare non solo uno spazio urbano, ma anche il senso di appartenenza di chi lo abita.