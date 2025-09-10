Progetti per 8,5 milioni. Cappuccini, Pulicari e Sante Zennaro: è caccia ai contributi

Ci sono le scuole al centro della nuova variazione del programma triennale dei lavori pubblici che verrà approvata domani in Consiglio comunale. Si tratta di una manovra che punta a intercettare fondi statali ed europei destinati alla sicurezza e alla riqualificazione degli edifici, oltre che ad aggiornare la programmazione alle nuove necessità, per un totale di 8 milioni e 480mila euro.

Tre gli interventi principali introdotti o modificati dalla Giunta. Per quanto riguarda il fabbricato P del complesso Sante Zennaro, che ospita materna statale e scuole medie, inserito un progetto di miglioramento sismico da 4,5 milioni di euro nell’annualità 2026. L’amministrazione intende infatti candidarlo al contributo previsto dalla legge 145/2018, che finanzia opere di messa in sicurezza del patrimonio pubblico e scolastico per il triennio 2026-2028.

Venendo invece alle elementari Cappuccini, previsto in questo caso un intervento da 500 mila euro per la messa in sicurezza degli impianti e l’adeguamento antincendio (Cpi), anch’esso collocato nell’annualità 2026 e candidato al medesimo contributo ministeriale della legge 145/2018 per il triennio 2026-2028.

Infine, la scuola elementare Pulicari: già inserita nel programma con un progetto di efficientamento energetico da 1,3 milioni, vede l’importo salire a 3,48 milioni di euro per includere anche le opere di miglioramento sismico richieste dal bando 2025 del programma regionale Fesr 2021-2027 (fondi europei). L’intervento, programmato per il 2027, è stato candidato a tale linea di finanziamento.

L’approvazione della variazione ha comportato l’aggiornamento delle schede del piano relative alle risorse, agli interventi programmati e all’elenco annuale. La delibera, accompagnata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal via libera del collegio dei revisori, è stata esaminata ieri dalle commissioni consiliari competenti (Bilancio-Lavori pubblici). E, come detto, approderà domani in Consiglio comunale per l’approvazione.

L’urgenza della decisione è legata alle scadenze fissate dalla legge 145/2018, che impone ai Comuni di trasmettere al ministero dell’Interno le richieste di contributo entro il 15 settembre. "Questa variazione va a intervenire sulla sicurezza sismica, sugli adeguamenti impiantistici e sull’efficientamento energetico delle scuole", sottolinea in commissione l’assessore Pierangelo Raffini, titolare delle deleghe al Bilancio e ai Lavori pubblici. Gli interventi in questione sarebbero coperti interamente da contributo. In altre parole, almeno per il momento non è prevista una quota di compartecipazione comunale. Detto che si sono possono ottenere al massimo cinque milioni di euro distribuiti su più interventi, e dunque il Municipio dovrà comunque intervenire anche con risorse proprie, cosa succederebbe in caso di mancato accoglimento delle domande di finanziamento?

"In caso di risposta negativa, e di non accettazione della candidatura, questi investimenti non vengono a cadere e verranno fatti comunque – assicura l’assessore Raffini rispondendo sempre in commissione alle sollecitazioni del consigliere comunale di opposizione Renato Dalpozzo (lista civica Cappello) –. Saranno trovate fonti di finanziamento alternative, oppure gli interventi dovranno essere inseriti in bilancio con una nuova variazione del piano".