Progetti sportivi, fondi regionali

Ammontano a 35mila euro i fondi assegnati al territorio imolese dal bando regionale dedicato ai progetti sportivi biennali, che ogni anno finanzia le realtà emiliano-romagnole su iniziative riguardanti la promozione dell’attività sportiva come volano di inclusione, socialità e implementazione dei buoni stili di vita.

I tre progetti assegnatari del contributo regionale sono ‘GiocathlonNoi’ di Giocathlon Imola (15mila euro), ‘Nemo Relinquatur’ dell’associazione sportiva dilettantistica Handball Club di Imola (9.150 euro) e ‘Valle in gioco - VI edizione’ dell’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Valsanterno 2009 di Borgo Tossignano (10.809 euro).

"È importante che anche la Regione intervenga a sostegno della promozione dell’attività motoria e sportiva – sottolinea il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari –. Il territorio imolese ha l’attività motoria e sportiva come suo punto di forza con moltissimi praticanti in ogni disciplina e a tutti i livelli. Lo sport viene ancora una volta riconosciuto come motore per costruire benessere e incentivare una crescita sana della nostra società".

Questi contributi seguono di qualche giorno il finanziamento di 94mila euro destinato all’Ausl di Imola per il contrasto al gioco d’azzardo. "La ludopatia è una vera e propria patologia che oggi può essere curata ed è più che mai attenzionata dalle istituzioni – conclude Castellari –. Prima ancora però occorre investire sulla prevenzione sulla quale la Regione, proprio con le aziende sanitarie, ha scelto di intervenire con risorse cospicue per contrastare alla radice il fenomeno che riguarda sempre più nostri concittadini e coinvolge pesantemente anche i rapporti familiari".