Progetto anti-sprechi: recuperati in 6 mesi prodotti per 30mila euro

Imola, 24 settembre 2025 – Oltre cinque tonnellate di alimenti recuperati nel primo semestre dell’anno, tra cui 350 chili di pasti pronti, per un valore economico stimato superiore a 30mila euro. Numeri che raccontano il successo di ‘Un s’bóta veja gnét – Non si butta via niente’, la campagna contro lo spreco alimentare promossa dal Comune assieme al Gruppo Hera e a Last Minute Market.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione delle realtà locali e prevede di recuperare le eccedenze alimentari a favore di enti no profit imolesi. I donatori sono i diversi attori della filiera alimentare presenti sul territorio. L’obiettivo della campagna è infatti duplice: da un lato, prevenire e ridurre la produzione di rifiuti; dall’altro, sostenere gli enti che assistono le fasce deboli della comunità.

Il progetto ‘Un s’bóta veja gnét – Non si butta via niente’ ha permesso non solo di sostenere persone in difficoltà economica, attraverso enti come Caritas diocesana, Cooperativa Mano Tesa, Croce Rossa di Imola e associazione No Sprechi Odv, ma anche di generare benefici ambientali concreti: sono state evitate 17.900 chili di emissioni di CO2 (pari a 140 viaggi in auto da Milano a Napoli) e risparmiati 10.500 metri cubi d’acqua, equivalenti a oltre tre piscine olimpiche.

Alla rete partecipano realtà locali come Interspar Imola, Crai di Sesto Imolese, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, due punti vendita Clai, Dulcis Cafè ed Ecu. Tutti impegnati a donare eccedenze e pasti pronti che, altrimenti, sarebbero andati persi.

I dati saranno presentati venerdì 26 settembre alle 18 al Mercato della Terra, in viale Rivalta 10-12. L’incontro, aperto a tutti, sarà anche un’occasione per conoscere le buone pratiche anti-spreco raccontate dai produttori e dai volontari di Slow Food Imola. La serata si concluderà con un aperitivo preparato con ingredienti freschi e valorizzati in ogni loro parte.

“Un s’bóta veja gnét è un progetto trasversale che cresce negli anni e che, attraverso un grande lavoro di rete, riesce a recuperare le eccedenze alimentari a favore delle famiglie in stato di fragilità – ricordano la vicesindaca con delega all’Ambiente, Elisa Spada, e l’assessore allo Sviluppo economico e all’Agricoltura, Pierangelo Raffini –. Come negli anni precedenti abbiamo scelto di trasformare il momento di condivisione pubblica dei risultati maturati durante l’anno in occasione per fare cultura rispetto alla riduzione degli sprechi che ognuno di noi può fare ogni giorno e per questo abbiamo scelto il Mercato della Terra che da sempre si impegna per promuovere il consumo consapevole, la riduzione degli sprechi e la promozione della filiera corta e dei piccoli produttori”.

E ancora: “Ringraziamo il Mercato della Terra e i volontari di Slow Food Imola per l’entusiasmo e la disponibilità con la quale hanno accolto questa proposta, No Sprechi che collaborerà all’evento e – concludono i due amministratori – tutta la rete di donatori e associazioni che quotidianamente si impegnano a favore del progetto e con essa anche il gruppo Hera”.