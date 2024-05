‘Progetto civico’ per Borgo. Sartiani sfida Ghini ‘a duello’: "Evita il confronto con me"

Si scalda la campagna elettorale . E il candidato sindaco Paolo Sartiani, alla guida della lista Progetto Civico in corsa per la fascia tricolore del municipio del paese della vallata del Santerno, lancia il guanto di sfida all’avversario del centrosinistra Mauro Ghini. Depositato il programma, Sartiani ha completato anche la lista dei 12 nomi della sua squadra: "Sei uomini e sei donne, tutte persone qualificate tra cui tre laureati e due studentesse universitarie – spiega il candidato civico -. In campo ci sono competenze vere, stimoli e grande dedizione per il territorio". Ecco l’elenco: Andrea Trevisan (46 anni, consulente), Cristian Cavina (61 anni, geometra e informatico), Giuseppe Collina (72 anni, pensionato), Erika Dallatorre (40 anni, pedagogista), Ilyan Dosi (33 anni, impiegato), Vincenzo Drago (69 anni, educatore professionale), Marzia Guermandi (56 anni, casalinga), Daria Lozzi (21 anni, studentessa), Erika Marino (25 anni, studentessa), Rita Monti (66 anni, pensionata), Rita Turrini (70 anni, pensionata) e Ramis Zekthi (38 anni, operaio).

Sartiani, poi, entra nel dettaglio del programma: "Un documento articolato, completo ed innovativo – aggiunge -. Ci sono progetti importanti per gli anziani. Dall’idea di realizzare la mensa sociale di comunità, per contrastare la piaga della solitudine, alimentare i processi di socializzazione ma anche da utilizzare come mensa scolastica e location per associazioni, al progetto ‘Miele’. Piante di acacia in una piccola oasi naturale dove collocare arnie per le api e, dopo appositi momenti di formazione con esperti per le persone della terza età, gestire il prodotto di queste speciali casette". Non solo. "Massima attenzione ai giovani e alle scuole che, di certo, in un prossimo futuro necessiteranno di riqualificazioni significative – sottolinea Sartiani -. Senza dimenticare la realizzazione di un nuovo bacino per la raccolta delle acque. Se ne parla da tempo ma è ora di passare ai fatti. Una dotazione funzionale per arginare lo spettro della siccità e in caso di incendi. Qui, con l’installazione di appositi pannelli solari, potrebbe prendere vita una comunità energetica a beneficio della popolazione". Poi l’affondo a Mauro Ghini, candidato civico del centrosinistra con la sua ‘Per Borgo Tossignano Insieme’: "Si fa di nebbia quando c’è aria di confronto – attacca -. Ora lo sfido apertamente dove, come e quando vuole. Proprio come si faceva a duello. Tra l’altro, nel silenzio più assoluto, è stata aumentata pure la Tari".