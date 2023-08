Progetto da 3,5 milioni Opere pubbliche, nel nuovo piano c’è il ponte della Tosa

di Enrico Agnessi

C’è anche la costruzione del nuovo ponte della Tosa nel piano delle opere pubbliche 2024-2026 del Comune. L’elenco dei lavori da portare avanti (si spera) nei prossimi tre anni è allegato al Documento unico di programmazione appena approvato dalla Giunta. E vale nel complesso 36,9 milioni. Di questi, 3,5 milioni (meno rispetto ai sei-otto milioni ipotizzati a marzo dall’assessore Pierangelo Raffini quando era stato annunciato l’arrivo di un primo studio di fattibilità dedicato all’opera) sono destinati appunto alla struttura da affiancare all’attuale attraversamento sul Santerno, a senso unico alternato, vecchio ormai di 60 anni. Si tratta di un intervento che, secondo i piani del Municipio, potrebbe essere realizzato nel 2026 assieme ai nuovi spogliatoi del campo sportivo di Sasso Morelli (300mila euro) e ad altri 600mila euro di lavori lungo le strade comunali. Il tutto per un investimento totale di 4,9 milioni nell’intero anno.

Prima c’è da pensare però ai cantieri da portare avanti nel 2024. Nei prossimi mesi c’è da sistemare infatti la palestra Cavina, dove verranno investiti 900mila euro per gli adeguamenti normativi. Bisogna poi rimettere mano al cimitero del Piratello (altri 500mila euro) attraverso il restauro del Gran campo e in particolare i lavori di consolidamento della cortina perimetrale ovest e per il nuovo accesso carraio. Ulteriori 170mila euro verranno invece dirottati dalla Giunta a Palazzo Tozzoni, dove è prevista la manutenzione straordinaria degli impianti termici con conversione al teleriscaldamento. Molto importante, sempre per quanto riguarda il prossimo anno, il progetto da 1,3 milioni per l’efficientamento energetico della scuola elementare Pulicari. A questi interventi vanno poi aggiunti la copertura del canale dei Molini (250mila euro per il tratto in via Galvani) e l’annunciata costruzione della nuova rotatoria tra le vie Emilia e Zello (1,9 milioni di fondi Atuss). In tutto il 2024 prevista una spesa totale di 5 milioni per le opere pubbliche.

Per quanto riguarda invece il 2025, a far lievitare l’importo complessivo dei lavori è il completamento della Bretella. Un cantiere da 13,7 milioni (a fronte di un totale di quasi 27,5 milioni di interventi per l’intera annualità) che però può essere portato avanti solo con i soldi di Società Autostrade. Venendo agli altri lavori, rientra in questa annualità il cantiere da 2,5 milioni (mutui Bei) per il miglioramento sismico del fabbricato P di Sante Zennaro che ospita medie e materna statale. Nella lista per il 2025 anche 300mila euro per la manutenzione delle strade comunali; 900mila euro per la riqualificazione del giardino Rambaldi e di piazzetta Scarabelli (San Domenico); 5 milioni e 780mila euro per il restauro di porzioni del Palazzo comunale destinate allo "sviluppo dei servizi sociali" e un milione e 250mila per la riqualificazione della viabilità tra viale D’Agostino e Montanara da via Punta a viale Amendola. Infine, anche due nuove rotatorie: Lughese-Lasie (costo due milioni e 250mila euro) e Lughese-San Prospero (altri 1,8 milioni).