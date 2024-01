Progetto ‘Dopo di noi’. Spazi a palazzo Liverani, intesa fra Comune e Asp

Il Comune ha approvato il progetto ‘Dopo di noi’ e sottoscritto la convenzione con Asp Circondario Imolese per gestire il nuovo appartamento-palestra realizzato a Palazzo Liverani e destinato all’attività di persone con disabilità e fragilità. Si tratta del tassello finale, a livello burocratico, di quel progetto che ha preso forma dalla legge 112/2016 per tutelare i diritti dei disabili che rischiano di rimanere privi del sostegno familiare. E proprio su questo filone, l’Asp circondariale ha investito parecchie risorse anche in virtù di nuovi fondi in arrivo dal Pnrr assegnati all’ambito sociale. Lo strumento cardine della progettualità sono gli appartamenti palestra, luoghi di convivenza protetta e periodica, dove i disabili possono sperimentare il vivere quotidiano in autonomia. Dal cucinare al fare la spesa, dalle pulizie domestiche al prendersi cura gli uni degli altri secondo le proprie capacità in un percorso sviluppato insieme agli educatori dell’equipe ‘Dopo di noi’ di Asp. Oltre a Mordano, tali locali sono presenti anche a Imola, Castel San Pietro e Medicina. Il punto di arrivo di una lungimirante pianificazione che parte da lontano. Già, perché a Mordano l’Asp ha avviato da tempo dei programmi di supporto all’autonomia di persone con disabilità grave attraverso tre azioni progressive. Completate le fasi di osservazione delle potenzialità degli individui, acquisizione di nuove autonomie e maggiore capacità di inclusione e socializzazione, infatti, è cominciata quella relativa al supporto e al potenziamento delle attitudini relazionali. I trampolini di lancio ideali per sperimentare, all’interno dell’appartamento con ingresso al civico 9 di via Forno in quel Palazzo Liverani inaugurato lo scorso 7 ottobre, le autonomie acquisite da sette ragazzi. Persone, divise in due gruppi, impegnate nelle esperienze chiamate ‘Palestra di convivenza’ che si alternano nell’unità abitativa al primo piano dell’edificio storico nei fine settimana. Un’abitazione composta da tre camere da letto, due doppie per i ragazzi che frequentano il progetto e una singola per l’educatore, e priva di barriere architettoniche con accorgimenti utili per facilitare il suo utilizzo. Un contesto accogliente e socializzante con l’obiettivo di superare le situazioni di isolamento e solitudine anche perché non sono distanti servizi, negozi e mezzi pubblici.

La convenzione tra Comune e Asp, che ha preso in carico le nuove stanze completamente arredate, prevede a carico dell’azienda i costi della manutenzione ordinaria, delle eventuali modifiche o migliorie autorizzate dall’ente e delle utenze. Durata dell’accordo e disponibilità dell’alloggio coincidono, invece, con i dettagli del contratto di servizio siglato dal municipio mordanese con Asp e già più volte rinnovato.

Mattia Grandi