’Progetto Dozza’ si presenta ai cittadini

Oggi la lista progetto Dozza presenta la squadra dei candidati consiglieri comunali. Entra così nel vivo il percorso partecipato di campagna elettorale della lista civica che, nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno sosterrà la candidatura dell’attuale sindaco Luca Albertazzi, sfidante dell’altro candidato Luca Mainieri. "Una iniziativa pensata per rendere ancora più consapevoli i cittadini con la totale disponibilità da parte della nostra lista al dialogo e al confronto come avvenuto, con grande soddisfazione, fino a oggi", spiega il sindaco. L’evento sarà alle 17, al Ristorante ‘Via Vai’ di via Monte del Re (nei pressi degli impianti sportivi). Nel pomeriggio anche la rosa dei nomi dei sostenitori di Albertazzi. "Evidente l’incidenza della nostra amministrazione nel miglioramento generalizzato di ogni settore operativo relativo allo sviluppo del territorio dozzese – conclude Albertazzi –. Le multiple difficoltà hanno rallentato le tempistiche di alcune opere pubbliche ma ci hanno permesso di conoscere ancora più a fondo il potenziale".