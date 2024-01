Progetto ‘Imola Casello’. Meno spazi commerciali più aree per la logistica. L’ok in commissione

di Enrico Agnessi

Meno spazi per il commercio, più aree destinate alla logistica. Prende forma, tenendo invariata la sostanza, il progetto per il ‘Polo funzionale metropolitano integrato Selice-A14’ denominato appunto ‘Imola Casello’.

Già nel 2021, il piano nato per aggiornare e ampliare l’accordo nato nel 2009 con l’ipotesi mai concretizzata di realizzare ‘La Fucina’ (negozi e cinema multisala) aveva introdotto la possibilità per i proprietari privati di realizzare insediamenti di logistica e ridotto la superficie di vendita commerciale complessiva in quel tratto di zona industriale.

Ieri, in commissione Urbanistica, al vaglio dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione è passata un’ulteriore modifica in vista della nascita del polo composto da quattro diversi ambiti per un totale di oltre 150mila metri quadrati tra le vie Lasie, Selice, Fossetta e il casello autostradale.

In estrema sintesi, nell’ambito cosiddetto APF6 arriverà presto il via libera per l’attesa realizzazione del polo logistico al posto dell’insediamento commerciale-terziario con una superficie utile massima che, in virtù della modifica, passerà dai 46mila a 60mila metri quadrati.

"L’incremento è a saldo zero perché avviene a parità di superficie territoriale interessata – precisa però l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini –. La proposta, che sta compiendo gli ultimi passi con la Conferenza dei servizi in Città metropolitana, prevede tutti i rispetti anche della permeabilità minima. Non ci sono modifiche rispetto all’accordo vigente. Lo specifico progetto sarà comunque sottoposto all’assenso del Consiglio comunale in una delibera che, se tutto va bene con l’iter, arriverà in Aula a febbraio".

La zona in questione, acquistata da Develog Srl per farne come detto un polo logistico denominato ‘Imola casello’, era finita nei mesi scorsi al centro delle polemiche tra Giunta e opposizione. In quella circostanza, il consigliere comunale Renato Dalpozzo (lista civica Cappello), aveva infatti acceso i riflettori sulla presenza, su uno dei più importanti siti di intermediazione immobiliare italiani, di un annuncio di vendita dell’area firmato dalla società modenese ‘Logistica per l’Italia’.

"Sono stati promessi 50 milioni di investimenti e tra 200 e 300 nuovi posti di lavoro – aveva ricordato lo scorso settembre Dalpozzo citando la presentazione del progetto in Comune a marzo 2022 –. Che fine ha fatto il progetto Develog che si era dato 15 mesi per l’ottenimento dei permessi edilizi per ‘Imola Casello’ Abbandonato anche questo? Che legame c’è tra ‘Logistica per l’Italia’ e Develog?".

Alle contestazioni del civico aveva risposto, lo stesso Raffini. "Il progetto continua il proprio iter amministrativo per ottenere tutti i permessi necessari per realizzare l’investimento nell’area – era stata la ricostruzione dell’assessore –. Quindi nessun abbandono del progetto: Develog srl va avanti anche se i tempi si sono allungati. Tra Logistica per l’Italia e Develog srl non esiste alcun legame. Il fatto che l’area sia presente in un sito Internet di intermediazione immobiliare non costituisce alcuna prova di abbandono del progetto".