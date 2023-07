Progetto sicurezza Il giudice del lavoro ’condanna’ il Comune "Deve pagare i vigili"

di Mattia Grandi

E’ stato il giudice della sezione del lavoro del tribunale di Bologna a scrivere la parola fine alla datata vicenda.

Confermato il decreto ingiuntivo di 4mila euro nei confronti del municipio di Castel Guelfo con l’aggiunta di altri 1.700 di spese processuali da sommare agli oneri vari.

Così i due agenti della Polizia Locale guelfese, impegnati nel 2017 nello svolgimento dei servizi compresi all’interno del Progetto sicurezza, potranno finalmente ricevere le proprie spettanze.

Un importo a tre zeri impegnato a suo tempo per il potenziamento della vigilanza notturna e per la prevenzione delle violazioni nell’ambito di un percorso legato alla miglioria dell’incolumità stradale.

Una cifra coperta, stando a quelle che erano le disposizioni sancite dalle delibere dell’allora giunta guidata dalla compianta sindaca Cristina Carpeggiani (con l’attuale primo cittadino Claudio Franceschi nel ruolo di vice ndr), con una parte dei proventi in arrivo dalle sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità.

Un contributo mai bonificato, secondo l’ente di Palazzo Malvezzi-Hercolani, per la mancanza di alcuni vincolanti presupposti amministrativi.

Un tema dibattuto a più riprese in consiglio comunale che infiammò perfino l’ultima campagna elettorale per la fascia tricolore del paese.

Da una parte Gianni Tonelli, capogruppo di opposizione in quota Lega, dall’altra il sindaco Franceschi.

"Una causa persa dal municipio ancora prima di cominciare – sbotta Tonelli –. Con l’aggravante di aver procurato un danno erariale doppio assolutamente ingiustificato. Esborsi che pesano sulle casse del Comune e sulle tasche dei contribuenti. Segnalerò i fatti alla Corte dei Conti".

E ancora: "Non è bastato neppure il decreto ingiuntivo emesso dal giudice per fermare i puntigli di questa amministrazione. Il credito dei due agenti, infatti, era già stato riconosciuto dalla precedente giunta di cui lo stesso Franceschi faceva parte – continua –. Ditemi voi se questo è il modo di guidare un comune. La sicurezza non rientra tra le priorità della maggioranza locale".

Dal municipio, però, giunge una replica che non si discosta troppo dalla posizione tenuta fino ad oggi nella contesa. Parole che lascerebbero addirittura spazio all’ipotesi di un nuovo appello: "Al cospetto di una sentenza ci si deve ovviamente conformare – fanno sapere dall’amministrazione comunale –. La volontà di arrivare a questo grado di giudizio è stata alimentata proprio dal nostro timore di commettere un danno erariale per l’incompletezza di un percorso amministrativo che sarebbe potuto sfociare in un’azione della Corte dei Conti contro il comune". Il futuro? "Nei prossimi giorni valuteremo cosa fare insieme alla componente legale dell’ente – concludono dal Municipio –. Nel frattempo restiamo, come sempre, a disposizione".