Progetto Zolino, c’è l’ok . Mini-betoniera in aula

Via libera del Consiglio comunale all’ampliamento residenziale del quartiere Zolino. Dopo il passaggio di inizio settimana in commissione Urbanistica, ieri è arrivato l’ok dell’Aula di piazza Matteotti al progetto (500 alloggi di cui 110 di edilizia residenziale sociale e otto ‘popolari’ più un grande parco pubblico) rimasto impantanato nella crisi del settore edilizio di dieci-quindici anni fa.

Il provvedimento presentato dall’assessore Michele Zanelli (contestato dall’opposizione) fa riferimento alla variante adottata nel 2021, che ora ha completato l’iter con le controdeduzioni degli enti coinvolti.

In apertura di seduta, come promesso alla vigilia, il consigliere comunale Simone Carapia (Lega) ha consegnato una piccola betoniera giocattolo al sindaco Marco Panieri. Poi spazio al dibattito e successiva alla votazione.

"È un’urbanizzazione anni ‘80 modello Ceausescu – protesta Carapia –. Si poteva cercare di fare qualcosa di bello, anziché quelle brutture lì".

Sempre dai banchi dell’opposizione, protesta anche Renato Dalpozzo (lista civica Cappello), che punta il dito contro la "terza lottizzazione presentata in poco tempo" dalla Giunta. "Speriamo che arrivino gli stranieri – è la provocazione di Dalpozzo –. Altrimenti non ce la faremo a riempire questi appartamenti, vista la curva demografica non certo in ascesa".

Stessa linea per Ezio Roi (M5s), che contestando l’operato della Giunta parla di "profitti per i soliti noti" e mette in evidenza "il crollo della popolazione residente" che appunto non giustificherebbe la costruzione di nuovi alloggi. Critiche anche da Rebecca Chiarini (gruppo misto) e Nicolas Vacchi (FdI), per il quale il progetto "dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti".

Dai banchi della maggioranza, invece, Filippo Samachini (Sinistra imolese) ha rivendicato il "miglioramento" rispetto al progetto iniziale apportato nel corso dell’iter. In difesa della visione urbanistica della Giunta anche Cecilia Ricci (Pd).