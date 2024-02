Progetto Zolino in Aula : "Betoniera per Panieri"

Il progetto di ampliamento residenziale nel quartiere Zolino arriva domani in Consiglio comunale. E l’opposizione sfodera l’arma dell’ironia. "In apertura di seduta omaggerò il primo cittadino di una betoniera giocattolo, consapevole però che il giochino l’hanno in mano altri", annuncia il leghista Simone Carapia. Il progetto (500 alloggi di cui 110 di edilizia residenziale sociale e otto ‘popolari’ più un grande parco pubblico) è "una vera e propria cementificazione in stile anni ‘80", protesta l’esponente del Carroccio. E aggiunge: "Un piano riattivato dopo ben 18 anni per volere dei ‘palazzinari locali’. Altro che consumo zero del suolo e rigenerazione, questi dicono una cosa e ne pensano e fanno un altra. Tutto strettamente collegato alle ultime operazioni prima di approvare il Pug. Per questo ci dovremo aspettare un continuo assalto alla diligenza da qui ai primi mesi del 2025, data indicata per l’approvazione del piano".

L’analisi di Carapia è, come al solito, impietosa. "Al momento, più che un’idea di prospettiva di territorio si rincorrono vetusti e nuovi interessi – protesta il leghista –. La Giunta Panieri si prostra ai desiderata dei costruttori che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’elezione dell’attuale maggioranza che governa Imola. Ricordo che all’inizio della stesura del Pug si parlava di rigenerazione e manutenzione continua del territorio, e invece mi pare che si sia presa un’altra direzione che non coincide con il benessere del territorio e del cittadino".

Per quanto riguarda in particolare la riattivazione del vecchio piano di ampliamento residenziale di Zolino, "arriveranno edifici da 16 a 21 metri e forse 110 alloggi di edilizia residenziale sociale, ma ci sarà anche un forte rischio di sicurezza idraulica del Rio Calderino", è la lettura di Carapia.

Sempre dall’opposizione, e in particolare dalle file centrodestra, dubbi anche da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Ciò che desta perplessità è la riattivazione di un piano dopo oltre un decennio – sottolinea Vacchi –. Si evidenzia che la rigenerazione urbana e il consumo zero del suolo sono solo un punto programmatico del Pd di Panieri, e forse non anche un obiettivo politicamente desiderato. Dove sono le ‘idee di città’ che Panieri ha spesso millantato?".

Oltre a Carapia e a Vacchi, anche altri consiglieri comunali di opposizione come Daniele Marchetti (Lega), Ezio Roi (M5s) e Rebecca Charini (gruppo misto) avevano manifestato la loro contrarietà al progetto Zolino già nella seduta della commissione urbanistica di lunedì nella quale il piano è stato esaminato in vista proprio della discussione in Aula di domani.

