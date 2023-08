Programma Erasmus Malta-Italia per ragazzi diversamente abili

Una domenica all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dell’inclusione, per i ragazzi e le ragazze diversamente abili delle associazioni sportive Edu In-

Forma(Zione)-Bfc Senza Barriere e Frame Football Malta, che dal 2 agosto a oggi, all’Anusca Palace Hotel, sono protagonisti del programma di interscambio socioculturale giovanile Erasmus+UE Youth Exchange Empowered, finanziato dalla Comunità europea.

Partecipano a questa esperienza 50 giovani dai 13 ai 25 anni (25 italiani e 25 maltesi), con disabilità e non, ragazzi e ragazze, seguiti da 20 accompagnatori.

Il progetto Erasmus che coinvolge queste due associazioni è iniziato tre anni fa. I principali obiettivi di questo terzo anno: educazione, salute e inclusione.