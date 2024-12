Programma lavoro, pronti 660mila euro

Sfiora i 660mila euro (a fronte dei 20 milioni stanziati per l’intera Emilia-Romagna) il contributo che la Regione ha destinato al circondario imolese per il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). L’obiettivo è inserire nel mondo del lavoro persone fragili e vulnerabili attraverso una serie di azioni concrete che vanno dall’orientamento all’accompagnamento dei soggetti interessati, fino all’attivazione di nuovi tirocini, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro. Come stabilito dalla legge regionale 14, la programmazione e realizzazione degli interventi viene definita su base distrettuale per garantire vicinanza e integrazione dei servizi. Al fine di assicurare alle persone, su tutto il territorio, le stesse opportunità e parità di trattamento nell’accesso, le risorse disponibili sono state individuate per ogni ambito distrettuale in funzione della numerosità dei potenziali beneficiari.