Proiezioni dalla Vallata alla Bassa. Musica e capolavori dello schermo. Decolla ‘Cinema in tour 2025’

Capolavori sul grande schermo e musica. Il connubio ideale per dare il via alla 12°edizione della rassegna itinerante ‘Cinema in tour 2025’ che porterà le migliori pellicole nel circondario imolese. Dal 1° luglio al 14 settembre, sempre alle 21, pronte 38 proiezioni gratuite di film con focus sulle loro colonne sonore in compagnia di tanti ospiti d’eccezione.

Un appuntamento diffuso, ribattezzato ‘Il Cinema e le sue musiche’, sostenuto da Gruppo Hera e Regione con l’Emilia Romagna Film Commission. Un bel modo per valorizzare il territorio, promuovere la cultura e favorire la socialità in una stagione estiva ad alto rischio solitudine per alcune fasce deboli della popolazione.

‘Cinema in Tour’, infatti, porta i film in luoghi dove non sono presenti sale cinematografiche. Il grande schermo come arte unica capace di accogliere, al suo interno, altre forme culturali. La musica, per esempio, ha sempre svolto un ruolo fondamentale affiancando le immagini con un sorprendente effetto di potenziamento delle suggestioni trasmesse. Spazio, quindi, alle sette note con una novità. Grazie al coinvolgimento dell’Associazione compositori musica per Film, gli spettatori di ‘Cinema in tour’ potranno incontrare artisti di rilievo nazionale e internazionale e ascoltare il racconto di come la musica diventa parte integrante delle pellicole. Sei gli appuntamenti in programma: al centro sociale ‘La Tozzona’ di Imola il 2 luglio, in collaborazione con l’associazione Emilia Romagna Festival, con il Premio Oscar Rachel Portman e la sua colonna sonora del film Emma (1996) che verrà proiettato dopo l’incontro.

A Medicina l’8 con l’intervento in video di Paolo Buonvino, autore delle musiche de ‘L’ultimo bacio’ di Muccino, e il 10 a Fontanelice con il collega Marco Biscarini e la pellicola ‘Un giorno devi andare’ di Diritti. Ma anche il 23 agosto a Borgo Tossignano, di nuovo con Buonvino, per lo spartito di ‘Caos calmo’ di Grimaldi e il 3 settembre a Castel San Pietro con Pivio e la proiezione di ‘Musicanti con la pianola’ di Malatesta. Gran finale il 14 a Mordano insieme a Giuliano Taviani e ‘L’arminuta’ di Bonito. Durante la rassegna, nelle tappe di Castel Del Rio (13 luglio), Fontanelice (24 luglio), Borgo Tossignano (26 luglio) e Casalfiumanese (5 settembre) sarà proiettato il cortometraggio ‘Sommersi’ di Gian Marco Pezzoli.

"Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa generare valore per i cittadini e per il territorio – hanno detto la sindaca delegata Beatrice Poli e gli assessori alla cultura dei municipi del circondario –. L’intreccio tra immagini e suoni non è solo intrattenimento ma un linguaggio universale che parla alle emozioni di ciascuno di noi. Continuiamo a credere in una cultura diffusa, inclusiva e gratuita".

Il programma completo di ‘Cinema in tour’ e tutte le informazioni sono disponibili sui social (pagine Facebook: cinemaintour 2025, Nuovo Circondario Imolese e Comune di Imola) e sul web (siti www.culturaimola.it, Nuovo Circondario Imolese e Comuni coinvolti).